Confira imagens da vitória que garantiu primeiro lugar do Grupo F da Copa ao Marrocos

Catar - O Marrocos se confirmou com uma das grandes surpresas da Copa do Mundo no Catar e está classificado para as oitavas de final. Nesta quinta-feira, a seleção africana passou sufoco, mas garantiu sua vaga na próxima fase ao vencer o Canadá por 2 a 1, no estádio Al Thumama. Ziyech e En-Nesyri fizeram para os marroquinos, enquanto os canadenses marcaram com um gol contra de Aguerd.

Com o resultado, os africanos terminaram a primeira fase na liderança do Grupo F, desbancado as favoritas Croácia e Bélgica. A seleção de Luka Modric avançou em segundo lugar, enquanto os belgas deram adeus ao Mundial. Confira a galeria!

