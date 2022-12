Técnico da Polônia, Czesław Michniewic, em ação na Copa do Mundo do Catar - Juan Mabromata/AFP

Publicado 01/12/2022 14:32

O técnico Czesaw Michniewic, da Polônia, teve seu contrato renovado após conquistar a classificação para as oitavas de final da Copa do Mundo do Catar. De acordo com o site "Weszlo", o novo vínculo foi assinato até o fim das Eliminatórias para a Eurocopa de 2024, que será disputada na Alemanha.

No novo acordo, ainda consta uma nova condição para futura renovação, que é a classificação para a fase de grupos do principal torneio de seleções da Europa.

A Polônia volta a disputar o mata-mata de um Mundial após 36 anos e a federação entende que Michniewic, que tinha contrato até o dia 31 de dezembro de 2022, é o nome certo para seguir com o projeto.





Mesmo com a derrota por 2 a 0 para a Argentina, os poloneses avançaram na segunda colocação do Grupo da Copa do Mundo devido ao maior saldo de gols em relação ao México. O próximo compromisso da seleção é contra a França, no próximo domingo (4), às 12h (de Brasília).

Após a Copa do Mundo, a Polônia estreia em março de 2023 nas eliminatórias para a Eurocopa de 2024. Os adversários do grupo são República Tcheca, Albânia, Ilhas Faroe e Moldávia.