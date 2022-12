Rigobert Song, técnico de Camarões, jogou as Copas de 1994 e 1998 - ISSOUF SANOGO / AFP

Publicado 01/12/2022 14:55

Catar - Com chances remotas de classificação, Camarões terá uma dura missão para avançar às oitavas de final da Copa do Mundo. Além de precisar torcer para a Suíça não vencer a Sérvia, os Leões Indomáveis precisam vencer o Brasil. O técnico Rigobert Song, que enfrentou a seleção brasileira no Mundial de 1994, garante que não teme enfrentar o líder do grupo e que trata o jogo como uma final.

"Conhecemos muito bem esse time do Brasil e sabemos das dificuldades. Não pensamos em como eles vão se comportar, pensamos em como nós vamos nos comportar. Não queremos pensar em como eles vão nos atacar, mas em como nós vamos atacar. Não me interesse o que eles vão fazer. Nos preparamos para jogar uma partida digna. É como uma final. Vai ser um jogo muito importante e faremos tudo para vencer", disse.

Em 1994, Camarões enfrentou o Brasil na Copa do Mundo e perdeu por 3 a 0, com gols de Romário, Márcio Santos e Bebeto. Rigobert Song, na época um dos melhores zagueiros da equipe, foi expulso após dar um carrinho em Bebeto na lateral. Já em 1998, na França, Song voltou a ser expulso, desta vez contra o Chile, por uma cotovelada em Salas.

"O sonho de toda criança é ser jogador e encarar o Brasil. Em 1994, eu tinha 17 anos e fui titular. Tentei me impor da minha forma, mas recebi o vermelho e aprendi a ter mais maturidade. É isso que tento transmitir aos meus jogadores. O futebol evoluiu muito. A mensagem que transmito é que precisam lutar e se esforçar em todos sentidos, mais ainda o psicológico", afirmou.

Já classificado para as oitavas de final, o Brasil lidera o Grupo G com seis pontos. Camarões, por sua vez, está em terceiro com um ponto. Para avançar para a próxima fase, precisa vencer a seleção brasileira, nesta sexta-feira (2), às 16h, em Lusail, e torcer por um tropeço da Suíça contra a Sérvia, que jogam no mesmo horário, no estádio 974.