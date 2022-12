Roberto Martínez estava à frente da seleção belga desde agosto de 2016 - FOTO: JACK GUEZ / AFP

Publicado 01/12/2022 15:14

O técnico Roberto Martínez não continuará à frente da Bélgica em 2023. Na coletiva de imprensa desta quinta-feira, após a eliminação da Copa do Mundo do Catar, ele confirmou que fez seu último jogo à frente da seleção belga.

"É emocionante, como vocês podem saber. Não sei se consigo continuar a falar. Podemos ficar orgulhosos do que esse time fez até aqui. Os verdadeiros fãs na Bélgica sabem disso. Acho que é realmente a hora de dizer que foi o último jogo", disse Roberto Martínez.

Vale lembrar que Martínez assumiu o comando da Bélgica em agosto de 2016. Posteriormente, em 2020, ele estendeu o vínculo até o fim do Mundial do Catar. Assim, independentemente do que acontecesse na Copa, a saída do treinador já estava programada.

"Sempre trabalho com projetos de longo prazo e eles precisam ser definidos com antecedência. Esse sempre foi o plano", explicou o técnico.

A Bélgica ficou na terceira colocação do Grupo F, atrás de Marrocos e Croácia, e se despediu precocemente da Copa do Mundo. No total, a seleção belga somou uma vitória, um empate e uma derrota.

"Não é fácil vencer jogos num Mundial. Não mostrámos o nosso valor no primeiro jogo e merecemos perder no segundo. Hoje estávamos prontos, criámos oportunidades e não temos arrependimentos. Estamos fora, mas saímos de cabeça levantada", analisou o treinador.