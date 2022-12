Técnico Walid Regragui foi celebrado pelos jogadores de Marrocos após a classificação para as oitavas de final - Fadel Senna / AFP

Publicado 01/12/2022 15:24

Catar - Melhor seleção africana nas Eliminatórias para a Copa do Mundo de 2022, Marrocos surpreendeu ao assegurar a liderança do Grupo F e a vaga nas oitavas de final do Mundial do Catar. Após a vitória sobre o Canadá por 2 a 1, nesta quinta-feira (1), o técnico Walid Regragui foi homenageado pelos marroquinos dentro de campo. O treinador exaltou o feito histórico dos seus atletas.

"Nós sofremos, tivemos desfalques, mas os jogadores deram seu melhor. Queríamos entrar para a história. Tivemos duas vitórias. Realmente estamos muito felizes. Parabenizo todos os marroquinos e a torcida. Muitos acreditaram na gente e é uma prova de que a África está muito bem representada aqui no Catar", afirmou o treinador de Marrocos.

Com gols de Ziyech e En-Nesyri, Marrocos venceu o Canadá por 2 a 1 e terminou a fase de grupos com sete pontos. Nos três jogos disputados, foram duas vitórias e um empate, com quatro gols marcados e apenas um sofrido. Com a boa campanha dos marroquinos, a Bélgica ficou pelo caminho. A Croácia avançou em segundo lugar no grupo.

Esta é a primeira vez que o Marrocos avança para a segunda fase desde a Copa do Mundo de 1986, no México. Nas oitavas de final, o Marrocos enfrentará o segundo colocado do grupo E, que tem Espanha, Japão, Costa Rica e Alemanha.