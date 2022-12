Sósia do Neymar, Eigon Oliver é confundido com craque brasileiro em shopping no Catar - Foto: Reprodução/Instagram

Sósia do Neymar, Eigon Oliver é confundido com craque brasileiro em shopping no CatarFoto: Reprodução/Instagram

Publicado 01/12/2022 16:15

Sósia de Neymar, Eigon Oliver causou um tumulto em um shopping no Catar, na última quarta-feira. Ele visitou uma loja patrocinadora do camisa 10 da Seleção e atraiu uma multidão, que achou que era o astro brasileiro. O estabelecimento ficou fechado por alguns instantes para o rapaz ficar longe da confusão, mas foi logo reaberto e ele precisou sair pelos fundos.

Assista ao vídeo:

Eigon Oliver tem 956 mil seguidores em uma única rede social pela semelhança a Neymar. Ele já havia confundido estrangeiros durante a vitória do Brasil sobre a Suíça, na última segunda-feira. O sósia estava na arquibancada do Estádio 974 e precisou ser levado para dentro de campo quando houve aglomeração de pessoas ao redor dele tentando tirar fotos.

Enquanto isso, o verdadeiro Neymar permanece em recuperação de uma entorse no tornozelo direito. A lesão sofrida na vitória por 2 a 0 sobre a Sérvia, deixou o atacante fora do 1 a 0 sobre a Suíça, e o afastará também da próxima partida contra Camarões, na sexta-feira (2), às 16h (horário de Brasília). A expectativa é de que o craque brasileiro volte aos gramados nas oitavas de final da Copa do Mundo.