Publicado 01/12/2022 17:46

A Bélgica está eliminada da Copa do Mundo do Qatar. Com o empate em 0 a 0 com a Croácia nesta quinta-feira, no Ahmad Bin Ali Stadium, a seleção belga não conseguiu o resultado necessário para se classificar para a fase de oitavas de finais. Thibaut Courtois, goleiro belga, analisou a partida e a eliminação precoce da equipe no mundial.

"Não aconteceu hoje. Hoje, o futebol decidiu por nós. As chances perdidas e a bola na trave são dolorosas. Fizemos de tudo para vencer. Merecemos a vitória, mas isso não aconteceu. Não merecíamos contra o Canadá e vencemos", relembrou o goleiro ao microfone da 'Sporza', emissora belga de TV.

Courtois, que foi decisivo na estreia da Bélgica contra o Canadá ao pegar um pênalti e foi vilão na segunda rodada ao falhar no gol do Marrocos, deu sua opinião sobre o futuro da 'ótima geração' belga por conta da idade avançada de alguns jogadores importantes da equipe.



"Será que é o fim de uma geração? Já começou um pouco. Novos jogadores estão chegando e esses caras tiveram um bom momento de aprendizado. Veremos quem ainda estará na próxima convocação em março", finalizou.