Estados Unidos e Irã fizeram duelo decisivo pelo Grupo B - AFP

Estados Unidos e Irã fizeram duelo decisivo pelo Grupo BAFP

Publicado 01/12/2022 17:11

Catar - Os Estados Unidos podem ter um grande desfalque para as oitavas de final da Copa do Mundo, contra a Holanda, no próximo sábado, às 12h (de Brasília), no estádio Internacional Khalifa. Christian Pulisic, que se lesionou no lance em que marcou o gol da vitória contra o Irã, ainda não tem presença garantida na partida. No entanto, em coletiva nesta quinta, o camisa 10 afirmou que fará de tudo para conseguir atuar contra a Laranja.

"Estou levando isso dia a dia por enquanto e farei tudo que estiver ao meu alcance para trabalhar com a equipe médica e garantir que eu possa jogar no sábado", disse Pulisic.



"Foi uma contusão pélvica. Ao mesmo tempo, não levei uma pancada nas bolas. Esse osso existe por uma razão - para proteger. Bati em cheio. Estava dolorido, mas está melhorando", completou o jogador, um pouco envergonhado com a lesão.

Pulisic chegou a tentar continuar na partida, mas não teve condições e precisou ser substituído no intervalo.

"Não comemorei meu gol. Eu estava confuso, tinha muita gente me cercando para ver se eu estava bem, mas o mais difícil foi assistir ao jogo pelo telefone no hospital. Fiquei estressado por causa disso e não porque eles examinaram meu sangue. Mas assim que passei por isso e o apito final soou, obviamente fiquei muito feliz", contou.