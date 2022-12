Tanaka comemora com os jogadores a virada do Japão contra a Espanha na Copa do Mundo - Jewel SAMAD / AFP

Publicado 01/12/2022 18:02 | Atualizado 01/12/2022 18:15

O Japão superou todas as expectativas na Copa do Mundo e terminou como líder de um dos grupos mais difíceis da competição. A seleção asiática venceu a Espanha por 2 a 1 nesta quinta-feira (1), no Estádio Internacional Khalifa, com uma virada heroica em um jogo emocionante, garantindo um resultado considerado improvável e a classificação no grupo E.

A vitória do Japão garantiu os seis pontos e a liderança do Grupo E, à frente da própria Espanha que terminou o grupo com 4 pontos e garantiu a classificação no segundo lugar. Já a Alemanha, que venceu a Costa Rica por 4 a 2, terminou com 4 pontos mas perdeu nos critérios de desempate e deu adeus ao segundo mundial seguido na primeira fase. Por fim, a Costa Rica foi a lanterna, com apenas três pontos.



O primeiro tempo viu um domínio amplo da seleção espanhola na partida, abrindo o placar logo no início do jogo com o atacante Morata. Forjada no estilo do tiki-taka, a Espanha tocou bastante a bola com muita facilidade contra uma apática seleção japonesa, que não conseguiu levar qualquer lance de perigo concreto ao gol espanhol.



A mudança de postura dos japoneses para o segundo tempo surtiu efeito imediato. Aos 2 minutos, Doan recebeu pela direita e puxou contra-ataque, batendo a perna esquerda e contando com o desvio no goleiro Simón para garantir o empate japonês. O gol assustou os espanhóis, que foram às cordas.



Foram precisos apenas mais três minutos para que a virada japonesa acontecesse. Aos 5, outro contra-ataque surtiu efeito pelo lado direito contra a assustada defesa espanhola. Doan cruza a bola rasteira e Minamino salva no limite da linha de fundo, que sobra para Tanaka, no meio da pequena área, apenas empurrar. O árbitro de vídeo revisou o lance e confirmou o heroico gol japonês.



Ao contrário da primeira etapa, a Espanha não conseguiu ser efetiva quando precisou agir com urgência. Mesmo precisando partir para cima, pouco produziu contra a forte defesa japonesa. A principal chance da fúria surgiu quando Asensio arriscou de fora da área e o goleiro Gonda rebateu para o meio da área. Dani Olmo chegou para finalizar na cara do gol, mas a zaga conseguiu salvar com um chutão e afastou o perigo. Mesmo com o abafa final, os asiáticos mantiveram o resultado até o apito final.