Marrocos venceu o Canadá e garantiu a vaga nas oitavas de final da Copa do Mundo de 2022 - AFP

Publicado 01/12/2022 18:25 | Atualizado 01/12/2022 18:26

Catar - O futebol africano fez história na Copa do Mundo de 2022. Com as classificações de Senegal e Marrocos às oitavas de final, a África igualou o recorde de representantes no mata-mata da competição, alcançado no Mundial de 2014, no Brasil. Na ocasião, Nigéria e Argélia também avançaram de fase.

Campeã da Copa Africana de Nações, Senegal se classificou em segundo lugar no Grupo A. Já Marrocos, que fez a melhor campanha nas Eliminatórias da África para a Copa do Mundo, se classificou em primeiro lugar, repetindo o feito da Nigéria em 1998 - a última africana a liderar um grupo no Mundial.

Além de Senegal e Marrocos, Gana e Camarões também podem garantir um lugar nas oitavas de final. Caso alguma das seleções avancem, a África terá seu recorde em Copas do Mundo e terá sua melhor participação desde a primeira edição em 1934, quando participaram pela primeira vez com o Egito.

Para Gana avançar às oitavas, precisa de um empate contra o Uruguai, nesta sexta-feira (2), às 12h. Já a situação de Camarões é mais complicada. Além de vencer o Brasil, nesta sexta, às 16h, precisa torcer por um tropeço da Suíça contra a Sérvia, que jogam no mesmo horário.

Nas oitavas de final, Senegal enfrentará a Inglaterra, domingo (4), às 16h, no Al Bayt. Já Marrocos encara a Espanha, na terça-feira (6), às 12h, na Cidade da Educação.