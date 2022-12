Marten de Roon - AFP

Publicado 02/12/2022 10:00 | Atualizado 02/12/2022 10:50

Catar - A Holanda jamais conquistou o título da Copa do Mundo. A seleção europeia já encantou o mundo do futebol, chegou em três decisões, mas nunca sentiu o gosto de levantar a taça. Na campanha da primeira fase do Mundial do Catar, a Laranja vem contrariando sua tradição. Primeira colocada no grupo A, a Holanda não conseguiu mostrar um bom futebol. O rendimento abaixo do esperado não incomoda o meia Marten de Roon.

"Gostaria de ser campeão mundial sem ter feito uma boa partida", destacou De Roon. Claro que todo mundo quer jogar bem, de preferência ganhar de 5 a 0 e ser campeão. Mas nem sempre é assim", afirmou.



Neste sábado, a Holanda irá abrir contra os Estados Unidos as oitavas de final da Copa do Mundo. Favoritos, os holandeses vão encarar uma seleção que já surpreendeu na competição, principalmente no empate contra a Inglaterra na fase de grupos.

"Ainda não perdemos. Mesmo não jogando bem, conseguimos os resultados. Isso também pode dar confiança de que só pode melhorar. Mas a partir de agora não se pode cometer um único erro", disse o jogador.