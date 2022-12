Técnico da Holanda, Louis van Gaal tenta repetir a boa campanha de 2014, quando equipe chegou às semifinais - Alberto PIZZOLI / AFP

Técnico da Holanda, Louis van Gaal tenta repetir a boa campanha de 2014, quando equipe chegou às semifinaisAlberto PIZZOLI / AFP

Publicado 02/12/2022 12:47

Sem ainda ter mostrado um bom futebol, apesar do primeiro lugar no Grupo A da Copa do Mundo, a Holanda ainda pode ter outro problema para as oitavas de final contra os Estados Unidos, neste sábado, às 12h (de Brasília). Na véspera do duelo no Estádio Khalifa International, o técnico Louis van Gaal revelou que alguns jogadores estão com sintomas de gripe.



Sem entrar dar maiores informações - na Copa do Mundo não é obrigatório o teste de Covid-19 -, o experiente treinador minimizou o problema.



"Todos estão em forma e disponíveis, mas há alguns jogadores com sintomas de gripe. Parece que é por causa do ar-condicionado. Não me incomoda. Não vamos entrar em detalhes sobre isso", explicou.







Caso os jogadores não estejam 100% por causa dos sintomas de gripe, a Holanda pode ter dificuldades no jogo de sábado. Afinal, o próprio Van Gaal admitiu que a força física do time dos Estados Unidos é uma preocupação.



"Os Estados Unidos são um time muito enérgico, com jogadores fisicamente fortes. É duro para qualquer adversário, isso se nota pelos resultados. Faremos de tudo para superá-los. Acho que eles se desenvolveram bem. Eles também têm jogadores que atuam em clubes europeus de alto nível, então é lógico que vão alcançar resultados. É um processo. Talvez eles mesmos não esperassem", avaliou o holandês.