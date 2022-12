Dillyene - Divulgação

Dillyene Divulgação

Publicado 02/12/2022 11:34

Rio - Dillyene está vibrando pela seleção brasileira na Copa do Mundo. Tanto que até lançou, recentemente, o single "É do Brasil''. Ainda no clima do torneio, ela posou sensual de maiô azul e bandeira do nosso país. A cantora conta que está na torcida pelo hexa.

"Tenho acompanhado todos os jogos do Brasil e estou torcendo por nossa seleção. 5 estrelas e ruma a sexta. É do Brasil e sempre será", diz a artista, que fala também sobre seus ídolos no futebol e na música.



"No futebol: Neymar & Thiago Da Silva. No meio musical: Lady Gaga, Orelsan, Katy Perry e Eminem", comenta. Ela até sonha em ver os famosos pessoalmente. "Não só conhecer, mas trabalhar junto com essas pessoas seria uma honra", deseja.



No ensaio que fez para mostrar que está na torcida pela Seleção, Dillyene chama atenção pelas curvas. Mas ela conta que não faz exercícios físicos, nem dieta para manter o corpo sarado. "Mas vou me redimir (risos). No momento não estou fazendo dieta, mas tenho uma alimentação saudável. Meu cardápio do cotidiano é 80% vegetal, peixe e marisco 15% e às vezes me dou o luxo de 5% de carne bovina", comenta ela que tem 1.63m de altura, 96m de busto, 72cm de cintura e 104cm de quadril



Ela não tem como meta perder peso. "Porém, pretendo cair na onda das boas resoluções do ano novo e voltar a me exercitar e tonificar os músculos", finaliza.