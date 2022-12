Arrascaeta - AFP

Publicado 02/12/2022 12:35

Rio - Titular pela primeira vez na Copa do Mundo, Arrascaeta teve uma atuação excepcional no primeiro tempo contra Gana. Autor de dois gols para a seleção uruguaia, o apoiador levou os torcedores do Flamengo à loucura nas redes sociais.

O jogador do Flamengo fez um trabalho específico para disputar a Copa do Mundo. Com dores no púbis, Arrascaeta não participou da estreia da seleção uruguaia contra a Coreia do Sul, entrou no segundo tempo na partida contra Portugal e recebeu sua primeira oportunidade como titular diante de Gana.