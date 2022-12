Neymar está confiante de que ainda jogará - NELSON ALMEIDA / AFP

Publicado 02/12/2022 12:37

Catar - A seleção brasileira está perto de ter uma boa notícia. De acordo com a TV Globo, a programação é que Neymar volte a treinar no campo neste sábado. Com isso, as chances de que o camisa 10 atue nas oitavas de final aumentam.

Segundo a emissora, Neymar não irá ao Lusail assistir à partida contra Camarões, nesta sexta-feira. Assim como no jogo contra a Suíça, o atacante permanecerá no hotel fazendo tratamento. Nos últimos dias, o craque avançou na recuperação da lesão no tornozelo direito.



Neymar não treina com o grupo da seleção brasileira desde que sofreu a lesão, na estreia do Brasil contra a Sérvia, no último dia 24. Ele foi substituído durante o segundo tempo e foi visto chorando no banco de reservas.

Nesta sexta-feira, o Brasil entra em campo já com a classificação garantida. Um empate dá ao time de Tite a liderança do Grupo G.