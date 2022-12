Lukaku, desolado, é consolado por Henry após a eliminação da Bélgica na Copa do Mundo - JACK GUEZ / AFP

Publicado 02/12/2022 13:12

Catar - Ex-meia da seleção croata, Ivan Rakitic foi às redes sociais fazer uma provocação após a classificação de país às oitavas de final da Copa do Mundo e a eliminação precoce da Bélgica. O ex-jogador do Barcelona, que atualmente joga pelo Sevilla, 'agradeceu' Lukaku pelos gols perdidos no confronto entre as duas seleções, na última quinta-feira.

"Vamos Lukaku! Temos que hospedá-lo por um mês em Split (cidade turística da Croácia)! Vamos!", disse o croata.



Lukaku teve diversas chances de marcar no segundo tempo do empate em 0 a 0 entre Bélgica e Croácia. No entanto, desperdiçou as oportunidades. Após a partida, o atacante belga ficou revoltado e foi flagrado dando um soco no banco de reservas.