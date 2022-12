Coreia e Portugal - AFP

Coreia e PortugalAFP

Publicado 02/12/2022 14:03

Catar - A Coreia do Sul está nas oitavas de final da Copa do Mundo. Após sair atrás do placar, a seleção asiática virou para cima de Portugal no fim e com o placar de 2 a 1 garantiu no critério dos gols pró a classificação para a próxima fase do Mundial disputado no Catar. Atualmente, o adversário dos coreanos seria o Brasil. Mesmo com o resultado negativo nesta sexta-feira, os europeus avançaram em primeiro lugar no grupo H.

A Coreia do Sul vai voltar aos gramados na próxima segunda-feira, às 16 horas (no horário de Brasília). O adversário será o primeiro colocado do grupo F que conta com Brasil, Suíça, Sérvia e Camarões. Atualmente, essa posição é ocupada pela seleção brasileira. Já Portugal joga no dia seguinte contra o segundo colocado desta mesma chave, também às 16 horas (no horário de Brasília).



Já classificado, Portugal iniciou a partida contra a Coreia do Sul como uma equipe alternativa. Apesar disso, com apenas quatro minutos, a seleção europeia abriu o placar. Pepe lançou Dalot, que invadiu a área e rolou para Ricardo Horta, que de primeira, finalizou, sem chances de defesa para o goleiro Kim Seung-Gyu.

Em vantagem, os portugueses recuaram e cederam o empate aos coreanos. Aos 26 minutos, após cobrança de escanteio, bola bateu nas costas de Cristiano Ronaldo e sobrou para Kim Young-Gwon finalizar, sem chances de defesa do goleiro Diogo Costa.

No segundo tempo, a Coreia do Sul teve mais iniciativa e criou algumas oportunidades. A melhor delas aos 21 minutos. Hwang In-Beom recebeu no meio e soltou uma bomba, o goleiro de Portugal, Diogo Costa apareceu bem para fazer boa defesa e evitar a virada dos asiáticos.

Porém, aos 45 minutos, a Coreia do Sul de tanto buscar, conseguiu o gol que valeu a sua classificação. Em contra-ataque muito rápido, Son serviu para Hwang Hee-Chan dentro da área. O atacante tocou na saída de Diogo Costa e fez a festa dos torcedores coreanos no Catar.