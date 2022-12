Arrascaeta marcou dois gols no jogo entre Uruguai e Gana - AFP

Arrascaeta marcou dois gols no jogo entre Uruguai e GanaAFP

Publicado 02/12/2022 14:03 | Atualizado 02/12/2022 14:09

Mais uma vez o Uruguai pagou pela pouca vontade de atacar. Mesmo vencendo por 2 a 0 Gana, nesta sexta-feira (2), no Estádio 974, a Celeste Olímpica está eliminada da Copa do Mundo com a vitória da Coreia do Sul por 2 a 1 sobre Portugal, no outro jogo do Grupo H. Quis o destino, que o critério de desempate, após as duas seleções ficarem com quatro pontos, fosse gols marcados (dois dos uruguaios contra quatro dos coreanos).

Arrascaeta poderia ser o herói da classificação com os dois gols que fez no primeiro tempo, assim como o goleiro Rochet ao defender um pênalti quando o jogo estava 0 a 0, revivendo para Gana o trauma de 2010 no confronto entre as duas seleções nas quartas de final. Só que o técnico Diego Alonso, assim como nos dois outros jogos, recuou a equipe, abdicou do ataque no segundo tempo e o Uruguai está eliminado por causa de um gol, que não foi buscado nos 45 minutos finais.



Pênalti e dois gols no espaço de 20 minutos

Única seleção que até então não havia marcado nesta Copa do Mundo, o Uruguai teve mudanças para deixar o time mais ofensivo, principalmente com a entrada de Arrascaeta, pela primeira vez como titular. Mas antes de o ídolo do Flamengo brilhar, foi Gana quem teve a chance de afastar o fantasma de 2010.



Com a ajuda do VAR, a arbitragem marcou pênalti para Gana e toda a história de 12 anos atrás voltou à tona. E, assim como naquele jogo das quartas de final, Gana falhou. Não foi no último lance da prorrogação e sim aos 18 de jogo, mas o resultado foi o mesmo: Andre Ayew perdeu a cobrança, defendida por Rochet, e colocou o Uruguai novamente no jogo.



Sem precisar da decisão por pênaltis, a Celeste Olímpica aproveitou o baque no adversário para resolver em poucos minutos. Arrascaeta iniciou a jogada e terminou pegando o rebote em chute de Suárez, aos 25 para abrir o placar. E ampliou aos 31, após passe do experiente atacante.

Alegria vira drama no fim

Abatida desde o pênalti perdido, Gana tirou seu principal jogador, o experiente Andre Ayew, para buscar o empate na base da velocidade e da juventude. Mas encontrou uma bem postada defesa do Uruguai, que administrou o placar e só foi levar perigo em um chute à distância de Valverde.

Já os ganeses tiveram muita dificuldade para criar e só nos 10 minutos finais conseguiram pressionar. Semenyo chutou para fora e Kudus parou na grande defesa de Rochet.

Só que a classificação até então tranquila tornou-se drama nos minutos finais, quando a Coreia do Sul virou sobre Portugal. Então o Uruguai, que já não tinha Arrascaeta em campo, voltou a atacar. No desespero já nos acréscimos, Cavani teve grande chance, mas o goleiro Ati Zigi fez defesa espetacular e os uruguaios deram adeus à Copa do Mundo, no que pode ter sido o último jogo de Suárez e Cavani pela Celeste Olímpica.