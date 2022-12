Confira as imagens da vitória da Coreia do Sul sobre Portugal

Catar - A Coreia do Sul está nas oitavas de final da Copa do Mundo. Após sair atrás do placar, a seleção asiática virou para cima de Portugal no fim e com o placar de 2 a 1 garantiu no critério dos gols pró a classificação para a próxima fase do Mundial disputado no Catar. Atualmente, o adversário dos coreanos seria o Brasil. Mesmo com o resultado negativo nesta sexta-feira, os europeus avançaram em primeiro lugar no grupo H.

