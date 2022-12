Kamil Bragara, goleiro da Polônia, atendeu a imprensa em Doha, no Catar - Andrej Isakovic/AFP

Publicado 02/12/2022 14:09

Nas oitavas de final da Copa do Mundo, a seleção da Polônia entrará no duelo com a França, neste domingo, no Estádio Al Thumama, com status de "azarona". Em entrevista coletiva concedida nesta sexta-feira (2), em Doha, o goleiro Kamil Grabara ironizou o "1% de chance" de classificação polonesa.

"A opinião pública diz que temos 1% de chance. Bom, é 1% a mais do que teríamos se não tivéssemos nos classificado", afirmou o goleiro da Polônia e do Copenhagen (DIN).

Kamil Grabara é reserva e fez questão de lembrar das ótimas atuações do titular Szczesny, que já pegou dois pênaltis no Mundial, além de projetar o duelo decisivo com a França.



"Perguntei a ele como é ser mais velho e jogar cada vez melhor. Se conseguirmos um bom resultado, Wojtek (apelido de Szczesny) poderá encerrar sua carreira na seleção com uma grande participação. Caso contrário, ainda teria a ideia de ir para a próxima Copa."

"Estaremos preparados ao máximo para a partida. Todo mundo sabe que tipo de jogadores os franceses têm, sabemos que não será um jogo fácil. Eu não sei o que podemos tirar do estilo japonês. Certamente o resultado", completou Kamil Grabara.