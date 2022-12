Zico - Reprodução / Instagram

ZicoReprodução / Instagram

Publicado 02/12/2022 15:20

Rio - Maior ídolo da história do Flamengo, Zico é um grande expoente do esporte japonês, afinal atuou no país como jogador de futebol. Após a classificação do Japão, com direito a virada sobre a Espanha, o Galinho utilizou as redes sociais para expressar sua alegria.

"Hoje foi mais uma virada espetacular do Japão sobre a Espanha vencendo por 2×1 e classificando em 1º do grupo, onde a Alemanha foi eliminada. Estava no jogo e tem muitos anos que não me emociono num estádio de futebol", afirmou nas redes sociais.



Nas oitavas de final, o Japão terá a Croácia pela frente, na próxima segunda-feira, às 12 horas (de acordo com o horário de Brasília). A seleção europeia ficou em segundo lugar da chave, atrás do Marrocos.