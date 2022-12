Festa da seleção coreana depois de avançar às oitavas da Copa do Mundo do Catar - FOTO: Kirill KUDRYAVTSEV / AFP

Publicado 02/12/2022 15:05

O Mundial do Catar entrou para a história das Copas. Isso porque, pela primeira vez na história da competição, três seleções que disputam as Eliminatórias da Ásia avançaram às oitavas de final.

São elas: Austrália, Japão e Coreia do Sul. Cabe explicar que o primeiro país está geograficamente localizado na Oceania, mas disputa as Eliminatórias do continente asiático.

COMO ELAS AVANÇARAM ATÉ AS OITAVAS?

Quem conquistou a vaga primeiro foi a Austrália. Os Socceroos somaram seis pontos e garantiram a segunda colocação do Grupo D. A confirmação da classificação veio com a vitória por 1 a 0 sobre a Dinamarca, na última quarta-feira.

Em seguida, foi o Japão. O Grupo E estava embolado, e as quatro seleções chegaram à última rodada com chances de classificação. Apesar do cenário difícil, os japoneses venceram a Espanha de virada por 2 a 1, na última quinta-feira, somaram seis pontos e garantiram a liderança do grupo. Na campanha, a equipe ainda bateu a tetracampeã Alemanha.

Por fim, foi a Coreia do Sul, nesta sexta-feira, que conseguiu a classificação. Com um gol nos minutos finais, a equipe de Paulo Bento conseguiu a virada para cima de Portugal, somou quatro pontos e chegou ao segundo lugar do Grupo H. Ainda assim, a classificação ainda não estava confirmada. Isso porque o Uruguai vencia Gana por 2 a 0. Nesse cenário, os coreanos passavam pelo saldo - portanto, mais um gol da Celeste os eliminava da Copa. Foram dez minutos de muita apreensão enquanto o jogo não acabava, mas o terceiro gol não saiu, e a Coreia seguiu em frente.

HISTÓRICO

Abaixo, confira a lista das seleções que disputam as Eliminatórias asiáticas que avançaram às oitavas da Copa do Mundo desde 1998, quando a competição passou a ter 32 times.

1998: -

2002: Coreia do Sul e Japão

2006: Austrália

2010: Coreia do Sul e Japão

2014: -

2018: Japão

2022: Austrália, Coreia do Sul e Japão