Alemanha foi eliminada da Copa de 2022 - AFP

Alemanha foi eliminada da Copa de 2022AFP

Publicado 02/12/2022 14:42

Rio - Para quem tem superstição, a Copa do Mundo de 2022 já tem uma semelhança em relação ao último título do Brasil em um Mundial. Eliminadas na primeira fase da competição, Alemanha e Bélgica foram os últimos algozes da Seleção no torneio. Algo idêntico aconteceu na disputa realizada da Coreia do Sul e no Japão há 20 anos.

Em 2002, o Brasil tinha Argentina, em 1990, e a França, em 1998, como as últimas seleções que eliminaram a Seleção em uma Copa do Mundo (em 1994, a Seleção foi campeã). As duas equipes eram consideradas favoritas para conquistar o título na Ásia. Porém, ambas as seleções não conseguiram render o esperado e voltaram para a casa sem disputar um mata-mata naquela Copa do Mundo.



No Mundial do Catar, o mesmo aconteceu com Bélgica e Alemanha. A terceira colocada em 2018, eliminou o Brasil nas quartas de finais na Rússia, mas em 2022 se despediu da competição na primeira fase ao empatar com a Croácia. Já a Alemanha que impôs a derrota mais triste da história da Seleção, o 7 a 1, nas semifinais de 2014, venceu a Costa Rica na última quinta, mas também acabou eliminada.

Em busca do hexa, o Brasil ainda poderá enfrentar equipes que foram algozes recentes em Copas como Holanda e França, além de equipes importantes do futebol mundial como Argentina, Portugal e Inglaterra.