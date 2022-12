Técnico da Alemanha se irrita com comentário de Schweinsteiger - Reprodução

Publicado 02/12/2022 14:29

Catar - A eliminação precoce da Alemanha na Copa do Mundo do Catar, na última quinta-feira, rendeu uma discussão ao vivo entre o técnico Hansi Flick e o ex-meia Bastian Schweinsteiger, campeão mundial em 2014 e que está atuando como comentarista na TV alemã. O treinador não gostou de ouvir o ex-atleta dizendo que os jogadores "não queimam em campo", referindo-se a uma suposta falta de raça.

"Schweinsteiger disse que tinha a sensação de que as outras equipes estavam sempre em chamas a mais do que a seleção alemã. Você concorda com ele?", questionou a apresentadora da ARD.



"Não. Isso é um absurdo absoluto. Em que isso se baseia?", retrucou Hansi Flick, visivelmente irritado.

"Existem situações no campo em que os jogadores não têm concentração de 5% se você olhar para o 1 a 1. Queimar não significa apenas atacar sempre, mas também estar concentrado no jogo. Muitas vezes deixamos os adversários livres, principalmente nossos zagueiros. Eu esperava muito mais do que isso. Isso é o que quero dizer com queimar. Já vi isso muito mais claramente em outro jogos", explicou Schweinsteiger.

"Tentamos fazer melhor na segunda parte. Também sabíamos que a Costa Rica é muito perigosa nas bolas paradas. Essas são coisas que podemos fazer melhor. Não temos chance de fazer melhor na Copa do Mundo. Então vamos para casa agora, também desempenhamos um papel importante em nos ajudar a voltar para casa", respondeu o treinador, encerrando a discussão.