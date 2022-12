Isabelle Costa relatou episódio em vídeo nas redes sociais - Foto: Reprodução/Twitter

Isabelle Costa relatou episódio em vídeo nas redes sociaisFoto: Reprodução/Twitter

Publicado 02/12/2022 15:26

A jornalista brasileira Isabelle Costa, que está cobrindo a Copa do Mundo no Catar, fez uma denúncia grave de assédio durante seu trajeto para o estádio Lusail, onde o Brasil joga nesta sexta-feira contra Camarões.

A repórter afirmou que foi perseguida por dois homens e filmada sem seu consentimento. Ela ainda disse que foi perguntada se seria uma atriz pornô. "Estou cansada dessa merda!", disse ela, na legenda do vídeo publicado no Twitter, antes de contar o relato em vídeo.



"Já não é a primeira vez e nem a segunda que sou abordada por aqui, filmada, seguida, mas dessa vez passou dos limites. Estava chegando no metrô, na estação do estádio do jogo do Brasil. E percebi a movimentação de dois homens me seguindo, me gravando. E para completar o absurdo me pararam e perguntaram se eu era uma atriz pornô. Total constrangimento, rindo da minha cara. Estou cansada disso, cansada. Já não é a primeira vez. Eu gravei a cara deles dois. Eles saíram correndo quando viu que eu estava gravando", desabafou.