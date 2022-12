Deyverson - Divulgação/AssCom Dourado

Rio - O atacante do Cuiabá, Deyverson, não perdeu a oportunidade de provocar Arrascaeta e o Uruguai após a eliminação da Celeste na primeira fase da Copa do Mundo. Com a camisa da seleção brasileira, o jogador gravou um vídeo comemorando a classificação da Coreia do Sul

deyverson provocando o arrascaeta pic.twitter.com/ADkKNgeRus — out of context brasileirão (@oocbrsao) December 2, 2022

"Eu sou Coreia, eliminado", disse Deyverson, que ainda escreveu uma provocação a Arrascaeta. "Ele fez dois, blá, blá, blá, eliminados", publicou o atacante.

Deyverson já se declarou torcedor do Vasco e também ficou marcado por decidir a final da Libertadores de 2021 em favor do Palmeiras, contra o Flamengo, de Arrascaeta.