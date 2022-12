Cristiano Ronaldo se irritou após ser substituído na derrota de Portugal para a Coreia do Sul - JACK GUEZ / AFP

Publicado 02/12/2022 16:47

Cristiano Ronaldo esbravejou e xingou após ser substituído na derrota de Portugal contra a Coreia do Sul, e muito apontaram uma insatisfação do astro com o técnico Fernando Santos. Contudo, CR7 colocou panos quentes no assunto, corroborando a versão dada pelo treinador de que a revolta se deu por um desentendimento com um atleta coreano.



"Antes da minha substituição, um jogador deles estava dizendo para eu sair rápido. Eu mandei calá-lo, ele não tem autoridade, não tem de opinar nada. Eu acelerava o passo se o árbitro dissesse. Não tem de haver polémica, calor do jogo. Independentemente do que aconteceu, são coisas dentro de campo", esclareceu o astro.



O atacante de 37 anos não quer que isso se transforme em mais uma polêmica, e pediu união para o restante do Mundial.



"Mais importante é que temos de estar unidos. Estamos na próxima fase. Temos de estar, não só jogadores, mas todos os portugueses confiantes, porque queremos passar e é isso que vamos tentar fazer", comentou.



Ronaldo reconheceu o peso da derrota e quer usar o revés contra os Tigres Asiáticos como aprendizado para o mata-mata.



"Importância sempre tem, ninguém gosta de perder. Sabíamos que já estávamos classificados e que era preciso um pequeno milagre para não terminarmos em primeiro. Não quero justificar com isso. A Coreia esteve bem, tem méritos. Temos de aprender a lição, espero que possamos aprender com a derrota para o próximo jogo, mata-mata temos de ganhar", afirmou.

Cristiano Ronaldo admitiu que a estratégia portuguesa nos minutos finais favoreceu os coreanos, mas destacou a classificação em primeiro lugar no Grupo H.



"Demos a possibilidade para eles ganharem. Foi um jogo equilibrado, queríamos muito ganhar, temos de estar satisfeitos porque passamos em primeiro", concluiu.



Apesar da derrota, Portugal se classificou em primeiro lugar no Grupo H. A seleção portuguesa aguarda os resultados do Grupo G para saber o adversário nas oitavas de final, mas a tendência é que os portugueses enfrentem Suíça ou Sérvia. Independente do rival, Portugal irá jogar na terça-feira (6), às 16h (horário de Brasília), no estádio Lusail, em Doha, no Qatar.