Uma das faixas em apoio a Edson Arantes do Nascimento, o Pelé, no Estádio LusailADRIAN DENNIS / AFP

Publicado 02/12/2022 16:06

Antes de a bola rolar para Brasil e Camarões, nesta sexta-feira (2) pela última rodada do Grupo G da Copa do Mundo, foi possível ver faixas e bandeiras em homenagem a Pelé na arquibancada do Estádio Lusail, no Catar.



Essa não foi a única mensagem de apoio ao Rei do Futebol, que está internado no Hospital Albert Einstein, em São Paulo. Um prédio no Catar também colocou projeções do ex-jogador em sua fachada.



Bandeirão em homenagem a Edson Aranstes do Nascimento, o Pelé, antes do jogo entre Brasil e Camarões, pela Copa do Mundo JEWEL SAMAD / AFP

Nesta sexta-feira, o Hospital Albert Einstein divulgou um boletim médico sobre o estado de saúde de Pelé e informou que a equipe médica diagnosticou uma infecção respiratória, que tem sido tratada com antibióticos.

Segundo os médicos, a resposta ao tratamento tem sido adequada e o Rei do Futebol está estável e com melhora geral no estado de saúde.



Pelé, aliás, se manifestou na última quinta-feira, e agradeceu pelas mensagens de carinho que tem recebido. "Amigos, eu estou no hospital fazendo minha visita mensal. É sempre bom receber mensagens positivas como essa. Obrigado ao Catar por essa homenagem, e a todos que me enviam boas energias!", escreveu.