Scaloni testa opções e Argentina deve ter nova formação contra a AustráliaAFP

Publicado 02/12/2022 17:13

Com a ausência de Angel Di María, que está passando por tratamento no departamento médico por conta de dores musculares, a Argentina treinou nesta sexta-feira (2) pensando no confronto das quartas de final, neste sábado (3), contra a Austrália.

Sem o meia, o treinador Lionel Scaloni testou duas opções para a possibilidade de não poder contar com o jogador da Juventus para a partida decisiva a ser realizada no Estádio Ahmad Bin Ali. O experiente Papu Gómez e Ángel Correa participaram das atividades e foram testados no lugar de Di María.



Com a incerteza de Di María, o time de Scaloni deve jogar com: Emiliano Martínez; Molina (Montiel), Romero, Otamendi e Acuña; Di Maria/Papu Gómez/Ángel Correa, Enzo Fernández, De Paul e Mac Allister; Messi e Julián Álvarez.



O experiente meia Angel Di María foi substituído na vitória contra a Polônia ao sentir dores musculares. Ele segue em tratamento intensivo e sua presença na partida é tratada como uma decisão a ser tomada de última hora.