Zielinski - AFP

ZielinskiAFP

Publicado 02/12/2022 17:20

Catar - A Polônia se classificou em segundo lugar do grupo C e vai enfrentar a França nas oitavas de final. Derrotada para a Argentina na última rodada, a seleção europeia se classificou por conta do saldo de gols, eliminando o México. Porém, os argentinos tiveram chance de vencer por um placar mais elástico. O meia Zielinski, revelou que pensou em pedir para os argentinos diminuírem o ritmo.

"A certa altura, quis pedir aos argentinos que jogam comigo no Campeonato italiano que diminuíssem o ritmo. Eles já tinham certeza do primeiro lugar. Então eu me contive porque seria antidesportivo. Eu não gosto de situações como esta", afirmou em entrevista ao jornal italiano "La Gazzetta dello Sport".



Em um determinado momento, a classificação da Polônia estava vindo por conta do número de cartões, porém, a Arábia Saudita diminuiu contra o México e deixou as coisas menos tensas para os poloneses.

"A espera não foi fácil de lidar. Eles gritaram do banco para não receber mais um cartão amarelo e não perder um gol, porque isso poderia decidir sobre a promoção. Mas o que você pensa quando luta contra Messi? Tivemos que evitar uma falta e um cartão amarelo. Felizmente, de alguma forma conseguimos evitá-lo. Aí a Arábia Saudita marcou e tudo se acalmou", contou.