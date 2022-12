Freuler comemora o terceiro gol da Suíça - FOTO: JAVIER SORIANO / AFP

A Suíça tomou sustos, mas garantiu a vaga nas oitavas de final da Copa do Mundo do Catar. Em um jogo de duas viradas nesta sexta-feira, os suíços venceram a Sérvia por 3 a 2 no Estádio 974, pela última rodada do Grupo G. Shaqiri, Embolo e Freuler fizeram os gols da seleção comandada por Murat Yakin. Já Mitrovic e Vlahovic marcaram pelos sérvios.

Com o resultado, a Suíça chegou aos seis pontos, confirmou a segunda colocação do Grupo G e avançou ao mata-mata da Copa. Já a Sérvia, na lanterna, ficou com um ponto e deu adeus ao Mundial.

Agora, os suíços viram a chave para as oitavas de final da Copa do Mundo. A seleção suíça volta a campo na próxima terça-feira, às 16h (de Brasília), para enfrentar Portugal no Lusail Stadium.

QUESTÕES EXTRA-CAMPO

Inicialmente, vale lembrar que o jogo desta sexta-feira era aguardado por conta de tensões que envolvem a geopolítica. No vestiário da Sérvia nesta Copa do Mundo, foi fotografada uma bandeira do país, com um mapa englobando Kosovo. Este é um território que declarou independência em 2008, mas é pelos sérvios.

Apesar disso, a população de lá é majoritariamente albanesa – dentre as famílias de Kosovo, estavam a de Shaqiri e a de Xhaka, jogadores suíços que, quando marcaram contra a Sérvia na Copa do Mundo de 2018, fizeram o gesto de uma águia, ave presente na bandeira da Albânia.



O JOGO



O primeiro tempo foi movimento e animado no Estádio 974. Com um começo fulminante, as duas seleções passaram perto de abrir logo nos dez primeiros minutos de jogo. Pelo lado da Suíça, Embolo teve uma chance na pequena área que parou na boa defesa do goleiro Milinkovi-Savic. Posteriormente, a Sérvia respondeu com uma bola na trave, no chute de Zivkovic.

Este início foi um prenúncio do agitado jogo que estava por vir. Nesse cenário de uma partida movimentada, a Suíça saiu na frente aos 20 minutos. Ricardo Rodríguez fez boa jogada pelo lado esquerdo e cruzou rasteiro na área. A zaga fez o corte, mas Sow pegou o rebote. O meio-campista teve frieza para dominar e tocar para Shaqiri, que estava livre para encher o pé e colocar os suíços em vantagem. Ele comemorou pedindo silêncio aos torcedores sérvios.

Mesmo atrás do placar, a Sérvia não se desesperou. Mostrou resiliência, foi para cima e conseguiu passar à frente no placar. Aos 26 minutos, Tadic levantou bola na área para Mitrovic, que cabeceou com tranquilidade para balançar as redes. Aos 35, a virada aconteceu. Tadic descolou ótimo passe passe para Vlahovic, a zaga da Suíça não conseguiu afastar, e o atacante finalizou de primeira para os sérvios em vantagem. Assim, como Shaqiri, ele também fez o sinal de pedido de silêncio.

Depois dos gols, foi a vez da Suíça mostrar resiliência e construir a virada. Após boa jogada pelo lado direito aos 43 minutos, Sow cruzou rasteiro para Embolo, que apareceu livre na área para deixar tudo igual. Posteriormente, logo no início do segundo tempo, os suíços fizeram o terceiro. Da entrada da área, Shaqiri tocou de cavadinha para Vargas, que deu de calcanhar para Freuler. Com estilo, o volante bateu de primeira para estufar as redes da meta defendida por Milinkovi-Savic. Freuler também pediu silêncio na comemoração.

A Sérvia, por sua vez, não voltou a mostrar a mesma frieza. Não conseguiu criar chances promissoras de gol e, consequentemente, passou longe de emplacar qualquer reação.

Vale destacar que, já nos acréscimos, Xhaka e Milenkovic se estranharam e houve confusão. Depois de alguns minutos com empurra empurra entre os jogadores das duas equipes, os ânimos foram acalmados e a bola voltou a rolar.