Brasil perdeu para Camarões com gol nos acréscimos - AFP

Brasil perdeu para Camarões com gol nos acréscimos AFP

Publicado 02/12/2022 18:00

Catar - O Brasil decepcionou e perdeu por 1 a 0 para Camarões, nesta sexta-feira, no Estádio Lusail. Atuando com a equipe reserva, a Seleção foi superior aos africanos durante todo jogo, mas não conseguiu furar a defesa do adversário e acabou penalizada com um gol nos acréscimos. Aboubakar foi quem marcou o gol que deu a vitória aos africanos.

Apesar do resultado, o Brasil encerrou a primeira fase na liderança do Grupo G, com seis pontos e um gol de saldo a mais do que a Suíça, segunda colocada. A equipe de Tite volta a campo na próxima segunda-feira, às 16h, contra a Coreia do Sul, no Estádio 974, pelas oitavas de final do Mundial. Já a seleção de Camarões se despede do Mundial, com quatro pontos marcados.

O primeiro tempo não teve grandes emoções, mas foi de total domínio dos reservas da seleção brasileira. Antony, Martinelli e Rodrygo se mostraram como as melhores opções para levar o Brasil ao ataque. O atacante do Arsenal foi quem mais levou perigo aos camaroneses, com cabeçada perigosa aos 13 minutos e um bom chute aos 45, que foram defendidos pelo goleiro Epassy.

Pelo lado de Camarões, a proposta era muito clara: uma marcação forte no sistema defensivo para aproveitar uma boa jogada de contra-ataque, que demorou a aparecer. Já nos acréscimos da primeira etapa, Mbeumo deu uma bela cabeçada e obrigou Ederson a fazer a primeira defesa de um goleiro brasileiro nesta Copa do Mundo.

Na volta dos vestiários, o cenário da partida continuou o mesmo. O Brasil, mesmo sem ser brilhante, conseguia chegar com perigo na área de Camarões. O time brasileiro teve três boas chances, com Martinelli, Militão e Antony, mas o trio parou no goleiro Epassy, que foi um dos destaques da partida com suas boas defesas.

Sem conseguir vazar a defesa de Camarões, Tite decidiu colocar gás novo na partida e dois jogadores que saíram do banco criaram a melhor oportunidade do segundo tempo. Raphinha caiu pelo lado direito, ganhou no um contra um e cruzou rasteiro para Bruno Guimarães. O meia foi travado na hora do chute a bola saiu a direita do gol camaronês.

Em uma das pouquíssimas vezes que se lançou ao ataque, Camarões foi fatal. Já nos acréscimos, Mbekeli cruzou na medida para Aboubakar, que já tinha sido herói contra a Sérvia, marcar o gol da vitória. Na comemoração, o camisa 10 ainda levou o segundo amarelo por tirar a camisa e foi expulso.