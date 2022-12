Mbappé é um dos principais nomes da seleção francesa - FOTO: FRANCK FIFE / AFP

Mbappé é um dos principais nomes da seleção francesaFOTO: FRANCK FIFE / AFP

Publicado 02/12/2022 19:12 | Atualizado 02/12/2022 19:12

Mbappé se destacou no treino da França desta sexta-feira. Durante a atividade de campo reduzido, o atacante brilhou com gols, assistências e lances de habilidade. Veja mais no vídeo abaixo:





A seleção francesa, vale destacar, tem treinado de olho nas oitavas de final da Copa do Mundo. O jogo da França é contra a Polônia, às 12h (de Brasília) do domingo, no Al Thumama Stadium. Quem avançar enfrenta o vencedor do confronto entre Inglaterra e Senegal nas quartas.