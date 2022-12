Veja fotos da vitória da Holanda sobre os Estados Unidos nas oitavas de final da Copa

Catar - A Holanda é a primeira seleção classificada para as quartas de final da Copa do Mundo. A vaga veio neste sábado, com a vitória de 3 a 1 sobre os Estados Unidos. Memphis Depay, Blind e Dumfries fizeram para os holandeses, enquanto Wright marcou para os americanos. Confira as fotos na galeria!

