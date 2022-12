Neymar ao lado de Gabriel Jesus - Giuseppe CACACE / AFP

Publicado 03/12/2022 10:37

Catar - Mesmo não tendo mais condições de jogo na Copa do Mundo , Alex Telles e Gabriel Jesus devem seguir com a delegação do Brasil no Catar. A ideia da comissão técnica é manter a dupla no dia a dia para mostrar união e incentivar o grupo, apesar das lesões apontadas pelos exames neste sábado.

Segundo a CBF, o coordenador da Seleção Brasileira, Juninho Paulista, já entrou em contato com Sevilla e Arsenal, clubes dos dois atletas. As partes estudam se a dupla volta aos países de seus clubes ou seguem em Doha tratando as lesões.



Nos exames realizados logo após o jogo, o lateral-esquerdo Alex Telles teve uma lesão mais grave constatada em seu joelho e talvez precise até mesmo passar por uma cirurgia para recuperar os danos. A lesão aconteceu após um choque com um jogador camaronês, fazendo o atleta deixar o campo em prantos.



O caso de Gabriel Jesus é mais simples, não requer cirurgia, mas deve mantê-lo fora dos gramados por até um mês. Ele já sentia dores desde as últimas partidas pelo Arsenal, mas continuou atuando com tratamento.



O Brasil volta a campo na próxima segunda-feira (5), no Estádio 974, contra a Coreia do Sul em partida válida pelas oitavas de final da Copa do Mundo. Além de Jesus e Telles, Tite também conta com Danilo, Alex Sandro e Neymar como dúvidas enquanto se recuperam de lesões sofridas na fase de grupos.