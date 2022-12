Brasil fez sua estreia na Copa do Mundo contra a Sérvia - AFP

Brasil fez sua estreia na Copa do Mundo contra a SérviaAFP

Publicado 03/12/2022 08:00

Chegou ao fim a primeira fase da Copa do Mundo de 2022, a última com 32 seleções (a partir de 2026 serão 48), e nenhuma delas conseguiu 100% de aproveitamento, algo inédito desde a implementação de oito grupos, em 1998. E isso não acontecia desde 1994.

Pior ainda foram Catar, Canadá, Sérvia, País de Gales e Dinamarca que não venceram no torneio, sendo que os dois primeiros nem sequer pontuaram.



A atual edição no Catar, que por sinal tem o pior desempenho de um país-sede com três derrotas e um gol marcado, contou também com zebras como Coreia do Sul, segunda colocada, além de Japão e Marrocos, primeiros em seus grupos. E com decepções como Alemanha, Bélgica, Dinamarca e Uruguai já eliminados. Confira outros destaques.

Melhores e piores ataques

Rahsford marcou um golaço de falta na vitória da Inglaterra sobre o País de Gales FOTO: Paul ELLIS / AFP

Com nove gols marcados em três jogos, Espanha e Inglaterra possuem os ataques mais goleadores. Por outro lado, Bélgica, Catar, Dinamarca, País de Gales e Tunísia só balançaram a rede uma vez cada.

Já a Alemanha é a seleção que mais finalizou nesta Copa do Mundo: foram 67, sendo 32 somente na vitória por 4 a 2 sobre Costa Rica. O Brasil vem logo em seguida, com 54, próximo da França, com 52. A Seleção, aliás, é a que mais acertou o alvo: 23 vezes. Entretanto, fez apenas três gols.

Por outro lado a Polônia, classificada para as oitavas de final, acertou o gol apenas quatro vezes e marcou duas vezes. Já a Costa Rica foi a seleção que menos finalizou: apenas 11 em três jogos.

Defesas menos vazadas



Thiago Silva foi um dos destaques do Brasil na vitória sobre a Suíça Fabrice COFFRINI / AFP

Seis classificados para o mata-mata sofreram apenas um gol: Brasil, Estados Unidos, Holanda, Inglaterra, Marrocos e Croácia. Além deles, a Tunísia, eliminada, também foi vazada uma vez.

Do outro lado, Costa Rica legou 11 gols em três jogos e é a pior defesa. Sérvia, com oito, é a segunda. Catar, Canadá, Gana e Irã foram vazados sete vezes.

Artilharia e feitos inéditos

Valencia (Equador), Rashford (Inglaterra), Mbappé (França), Morata (Espanha) e Gakpo (Holanda) são os artilheiros com três gols. Dos cinco, apenas o equatoriano está eliminado. Richarlison, com dois contra a Sérvia, segue na briga pela chuteira de ouro.

Alphonso Davies só marcou uma vez, mas o gol, além de ser o mais rápido desta Copa do Mundo, com dois minutos de jogo, foi o primeiro da história do Canadá no torneio, na derrota por 4 a 1 para a Croácia.



Muntari também teve esse gostinho ao fazer o primeiro e único do Catar, na derrota por 3 a 1 para o Senegal.

Já Embolo tornou-se o primeiro jogador a fazer um gol contra o país onde nasceu. Camaronês naturalizado suíço, ele garantiu a vitória da Suíça por 1 a 0 sobre Camarões.

Os craques e o jovem

Messi marcou o gol da vitória da Argentina sobre o México Kirill KUDRYAVTSEV / AFP

Melhores do Mundo na última década, Cristiano Ronaldo e Messi conseguiram recordes também. O português tornou-se o primeiro a fazer gols em cinco Copas do Mundo, enquanto o argentino é o único a dar assistências em cinco edições do torneio.

Atual melhor do mundo, Lewandowski finalmente marcou pela primeira vez em uma Copa do Mundo, em Polônia 2x0 Arábia Saudita.

Por outro lado, Gavi, com 18 anos e 110 dias, tornou-se o jogador mais jovem desde Pelé, em 1958 (17 anos e 249 dias), a fazer um gol na Copa do Mundo.

Curiosidades sobre a Copa do Mundo no Catar

O goleiro holandês Andries Noppert, do Heerenveen, fez seu primeiro jogo pela seleção da Holanda justamente numa Copa do Mundo. Ele também é o jogador mais alto da Copa do Mundo (2,03m).



A Argentina teve três gols anulados por impedimento no mesmo jogo, na derrota por 2 a 1 para a Arábia Saudita.

O duelo Inglaterra 6x2 Irã foi a partida mais longa da história do torneio. Com os acréscimos, foram 117 minutos, sem prorrogação.

Mais 0x0 do que goleadas

A Copa do Mundo de 2022 teve três goleadas em 48 jogos na fase de grupos. A maior de todas foi: Espanha 7x0 Costa Rica. As outras foram: Inglaterra - 6x2 Irã e França 4 x 1 Austrália.

Por outro lado, foram seis jogos que não tiveram gols. Dinamarca X Tunísia, México x Polônia,

Marrocos x Croácia, Uruguai x Coreia do Sul, Inglaterra x Estados Unidos, Croácia x Bélgica.

Viradas e zebras

Em oito partidas, sete seleções se recuperaram e venceram após ficarem atrás no placar. O Japão foi o único a conseguir duas vezes a virada e, em ambas, deu zebra, contra Alemanha e Espanha. A Arábia Saudita também fez isso contra a favorita Argentina, assim como a Coreia do Sul contra Portugal.

As viradas:

Argentina 1x2 Arábia Saudita

França 4x1 Austrália

Alemanha 1x2 Japão

Croácia 4x1 Canadá

Japão 2x1 Espanha

Costa Rica 2x4 Alemanha

Coreia do Sul 2x1 Portugal

Sérvia 2x3 Suíça

As zebras:

Argentina 1x2 Arábia saudita

Alemanha 1x2 Japão

Bélgica 0x2 Marrocos

Tunísia 1x0 França (com reservas)

Japão 2x1 Espanha

Coreia do Sul 2x1 Portugal

Camarões 1x0 Brasil

Mais faltosos

Dois duelos na fase de grupos tiveram 34 faltas: Argentina 2x0 México e Equador 1x2 Senegal.

Os equatorianos foram os que mais fizeram falta em um único jogo: 23 contra senegaleses. Japoneses fizeram 22 na derrota por 1 a 0 para a Costa Rica.



Pênaltis a favor e perdidos

Ochoa defendeu pênalti de Lewandowski no segundo tempo Glyn KIRK / AFP

Ao todo, a Copa do Mundo teve 14 pênaltis, com nove convertidos. Os cinco perdidos foram de Lewandowski (Polônia x México), Alphonso Davies (Canadá x Bélgica), Al-Dawsari (Arábia Saudita x Polônia), Messi (Argentina x Polônia) e Ayew (Gana x Uruguai).

Argentina e Portugal foram as seleções que mais tiveram penalidades a seu favor: duas, cada.



Pela primeira vez em 22 edições, o gol de estreia numa Copa do Mundo foi de pênalti, de Enner Valencia, do Equador, no 2 a 0 sobre o Catar.

O goleiro Szczsny, da Polônia, pegou duas cobranças.

Gols de fora da área

Foram 10 gols marcados de longe por 10 seleções e 10 jogadores diferentes: Cheshmi (do Irã, contra País de Gales), Gakpo (da Holanda contra Equador), Messi (da Argentina contra o México), Livaja (da Croácia contra o Canadá), Sergej Milinkovic-Savic(da Sérvia contra Camarões), Ziyech (de Marrocos contra o Canadá) e Doan (do Japão contra a Espanha).

Os outros três gols foram em cobranças de falta: Bruno Fernandes (de Portugal contra o Uruguai), Rashford (da Inglaterra contra País de Gales) e Chávez (do México contra a Arábia Saudita).





Gol contra e expulsão

O goleiro Hennessey, de País de Gales na derrota por 2 a 0 para o Irã, e Aboubakar, de Camarões va vitória por 1 a 0 sobre o Brasil, foram os jogadores expulsos na fase de grupos da Copa do Mundo,

Já Aguerd, de Marrocos, marcou o único gol contra até o momento, no triunfo por 2 a 1 sobre o Canadá.