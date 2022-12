Brasil encerrou participação na fase de grupos da Copa do Mundo contra Camarões - AFP

Brasil encerrou participação na fase de grupos da Copa do Mundo contra CamarõesAFP

Publicado 03/12/2022 06:00

O alto número de zebras marcou a fase de grupos da Copa do Mundo do Catar, que chegou ao fim na última sexta-feira. No total, foram sete surpresas em 48 jogos. Além disso, apenas dois grupos não contaram com derrotas improváveis deste tipo. Por isso, abaixo, O Dia relembra cada uma delas:

GRUPO A

Sem zebras.

GRUPO B

Sem zebras.

GRUPO C

Aqui a zebra aconteceu com a vitória de virada da Arábia Saudita sobre a Argentina por 2 a 1. A Albiceleste abriu o placar logo cedo, com Lionel Messi, e chegou a ter três gols anulados por impedimento. No entanto, o que parecia ser uma estreia tranquila para a seleção argentina, virou um pesadelo. A equipe da Ásia voltou ligada para o intervalo e marcou dois gols em apenas sete minutos para ficar à frente no placar. Al-Shehri e Salem Al-Dawsari deste jogo histórico.



GRUPO D

Neste grupo, a zebra passeou apenas na última rodada, com a vitória da Tunísia sobre a França por 1 a 0. Com a classificação garantida, o técnico Didier Deschamps mandou a campo um time praticamente reserva. A seleção africana, por sua vez, ainda sonhava com uma vaga nas oitavas e foi para cima. Aos 13 minutos do segundo tempo, Khazri marcou o único gol do confronto. Griezmann chegou a empatar no último lance, mas após a revisão no VAR, foi dado o impedimento do atacante.

A Tunísia não se classificou porque a Austrália venceu a Dinamarca no outro jogo e assumiu a segunda colocação do grupo. Contudo, ainda assim, o dia foi histórico para os tunisianos. Pela primeira vez, a seleção africana venceu a França.

GRUPO E

Aqui aconteceram duas zebras - todas com o Japão. Na primeira rodada, a seleção da Ásia venceu a Alemanha de virada por 2 a 1. De pênalti, Gundogan abriu o placar para os alemães, que desperdiçaram várias oportunidades de ampliar a vantagem. A seleção japonesa, por sua vez, não perdeu o foco e construiu a virada no segundo tempo com Doan e Asano.

Na última rodada, o Japão surpreendeu mais uma vez e derrotou a Espanha. Morata abriu o placar para os espanhóis aos 11 minutos do primeiro tempo, mas a seleção japonesa voltou ligada do intervalo e construiu a virada num intervalo de três minutos com Doan e Tanaka. Assim, a seleção da Ásia chegou aos seis pontos e avançou às oitavas como líder do grupo.

GRUPO F

Neste grupo, a zebra veio com a vitória do Marrocos, que é a grande surpresa do Mundial, sobre a Bélgica. Aboukhlal e Saiss marcaram os gols deste histórico jogo. Os marroquinos, aliás, avançaram às oitavas de fina como os líderes do grupo.

GRUPO G

Aqui a zebra veio com a vitória de Camarões sobre o Brasil, já na última rodada. A Seleção Brasileira teve mais posse de bola e chegou a ter 19 finalizações, mas não conseguiu furar a defesa camaronesa, que também contou com uma grande noite do goleiro Devis Epassy. Nos acréscimos, a seleção africana puxou um ótimo contra-ataque e, após cruzamento na área, Vincent Aboubakar apareceu livre na área para cabecear e dar números finais ao jogo.

GRUPO H

Por fim, a zebra neste grupo aconteceu na última rodada, com a vitória de virada da Coreia do Sul sobre Portugal por 2 a 1. Os lusitantos abriram com Ricardo Horta, aos cinco minutos do primeiro tempo. No entanto, aos 27, Kim Younggwon deixou tudo igual após cobrança de escanteio na área portuguesa. Já nos acréscimos da etapa complementar, Son puxou contra-ataque e deu um passe açucarado para Hwang Heechan finalizar e colocar os coreanos em vantagem.

Com o resultado, a Coreia do Sul chegou aos quatro pontos e assumiu o segundo lugar do grupo. Ainda assim, naquele momento, a classificação ainda não estava confirmada. Isso porque o Uruguai vencia Gana por 2 a 0. Nesse cenário, os coreanos passavam pelo saldo - portanto, mais um gol da Celeste os eliminava da Copa. Foram dez minutos de muita apreensão enquanto este outro jogo não acabava, mas o terceiro gol não aconteceu, e a Coreia seguiu em frente.