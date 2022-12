Alex Telles está fora da Copa do Mundo - Jewel SAMAD / AFP

Publicado 03/12/2022 10:05

A Seleção Brasileira recebeu uma péssima notícia no início da manhã deste sábado (3). De acordo com o "ge", o lateral Alex Telles e o atacante Gabriel Jesus, que se lesionaram durante a partida contra Camarões, na última sexta-feira (2), foram constatados com lesões no joelho direito de ambos e estão fora da Copa do Mundo de 2022.

Nos exames realizados logo após o jogo, o lateral-esquerdo Alex Telles teve uma lesão mais grave constatada em seu joelho e talvez precise até mesmo passar por uma cirurgia para recuperar os danos. A lesão aconteceu após um choque com um jogador camaronês, fazendo o atleta deixar o campo em prantos.

O caso de Gabriel Jesus é mais simples, não requer cirurgia, mas deve mantê-lo fora dos gramados por até um mês. Ele já sentia dores desde as últimas partidas pelo Arsenal, mas continuou atuando com tratamento.

O Brasil volta a campo na próxima segunda-feira (5), no Estádio 974, contra a Coreia do Sul em partida válida pelas oitavas de final da Copa do Mundo. Além de Jesus e Telles, Tite também conta com Danilo, Alex Sandro e Neymar como dúvidas enquanto se recuperam de lesões sofridas na fase de grupos.