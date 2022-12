Formose Mendy - Odd ANDERSEN / AFP

Publicado 03/12/2022 12:44

Catar - O lateral Formose Mendy apontou uma soberba dos europeus em relação ao confronto entre Senegal e Inglaterra, neste domingo, pelas oitavas de final da Copa do Mundo. Na opinião do jogador, essa postura pode ser mais um combustível para os africanos.

"Temos visto o que está sendo dito. Os franceses já veem umas quartas de final entre França e Inglaterra. Mas sabemos como nos concentrar em nossos pontos fortes. (As declarações) são uma fonte de motivação, e a equipe do Senegal cresce quando é subestimada", disse o jogador em coletiva neste sábado.



A Inglaterra chega às oitavas de final como favorita, uma vez que é uma das candidatas ao título. Os britânicos encerram a fase de grupos na primeira colocação do Grupo B, com sete pontos, enquanto Senegal foi segundo do A, com seis.

Quem avançar neste confronto, encara o vencedor de França x Polônia nas quartas de final.