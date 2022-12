Casemiro marcou o gol da vitória do Brasil sobre a Suíça - Adrian DENNIS / AFP

Publicado 03/12/2022 11:46

Catar - A Fifa divulgou neste sábado quais serão os uniformes utilizados por Brasil e Coreia do Sul, na próxima segunda-feira, no Estádio 974, em jogo válido pelas oitavas de final da Copa do Mundo. Após vestir azul na derrota para Camarões, na última sexta-feira, a Seleção voltará a atuar com sua camisa principal.

Sendo assim, o Brasil entrará em campo com a camisa amarela, calções azuis e meias brancas. Já os coreanos utilizarão o uniforme todo vermelho. Os goleiros brasileiros atuarão de verde, enquanto os asiáticos vestirão cinza.

Contra a Coreia do Sul, o Brasil tentará se recuperar do baque sofrido com a inesperada derrota para Camarões. Caso avance, a Seleção enfrentará Croácia ou Japão nas quartas de final.