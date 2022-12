Holanda é a primeira seleção classificada para as quartas de final da Copa - Alberto PIZZOLI / AFP

Publicado 03/12/2022 13:53 | Atualizado 03/12/2022 14:52

Catar - A Holanda é a primeira seleção garantida nas quartas de final da Copa do Mundo do Catar. Neste sábado, a equipe de Louis van Gaal teve sua melhor atuação no Mundial e venceu os Estados por 3 a 1, no Estádio Internacional Khalifa, no jogo que marcou a abertura das oitavas de final. Memphis Depay, Blind e Dumfries fizeram para os holandeses, enquanto Wright marcou para os americanos.

Agora, a Holanda aguarda para conhecer seu adversário na próxima fase. Os europeus voltam a campo na próxima sexta-feira, às 16h (de Brasília), no Lusail, contra o vencedor do duelo entre Argentina e Austrália.



O primeiro tempo foi marcado pela eficiência da seleção holandesa, que ficou menos com a bola e teve uma defesa bem postada, mas foi letal nas vezes em que se lançou ao ataque. Logo aos nove minutos, Dumfries fez boa jogada na ponta, cruzou para trás rasteiro e encontrou Memphis Depay, que chutou de primeira, com precisão, para abrir o placar.

Após o gol holandês, os Estados Unidos ensaiaram uma reação, mas acabaram pecando na hora de concluir as jogadas e foram punidos. No fim do primeiro tempo, Dumfries fez uma jogada parecida com a do primeiro gol e encontrou Blind para ampliar e levar o time de Van Gaal ao vestiário com 2 a 0 no placar.

No segundo tempo, o técnico Gregg Berhalter se viu obrigado a fazer mexidas para aumentar a agressividade dos Estados Unidos e conseguiu furar o bloqueio holandês. Aos 30 minutos, Pulisic caiu pelo lado direito e cruzou para Wright, que desviou, de forma desengonçada, para o fundo das redes.

Apesar de ensaiarem uma pressão em busca do empate, a felicidade dos americanos não durou muito. Cinco minutos depois, Blind retribuiu a assistência de Dumfries e cruzou na medida para o lateral, completamente livre, marcar o terceiro e selar a classificação holandesa.