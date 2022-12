Van Dijk elogiou a atuação da Holanda contra os Estados Unidos e acredita em evolução diante da Argentina - Adrian DENNIS / AFP

Publicado 03/12/2022 22:15

Catar - A Holanda levou um susto, mas conseguiu a classificação às quartas de final da Copa do Mundo de 2022 após vencer os Estados Unidos por 3 a 1, neste sábado (3), em Doha. O capitão Virgil van Dijk, um dos destaques da equipe, elogiou a atuação da Laranja Mecânica, mas ressaltou que o desempenho pode melhorar na sequência da competição.

"Acho que jogamos bem, mas ainda poderíamos ter feito melhor. Fizemos belos gols. Queríamos ter feito mais. No final (do jogo) tivemos um pouco mais de dificuldades. Fomos surpreendidos. Mas estamos nas quartas e contentes com isso", disse o capitão holandês.

Com a vitória sobre os Estados Unidos, a Holanda garantiu a vaga nas quartas de final e enfrentará a Argentina, que eliminou a Austrália após vencer por 2 a 1. Em 2014, as seleções se enfrentaram pela semifinal e os holandeses foram derrotados. Van Dijk evitou falar sobre o adversário, mas cobrou mais atenção da equipe holandesa.

"Existem críticas a serem feitas ao time. Nós podemos jogar muito bem e em vários momentos mostramos isso. Agora é pensar nas quartas. Teremos dois dias de descanso que serão importantes", completou o camisa 4 da Holanda.

Holanda e Argentina se enfrentam na próxima sexta-feira (9), às 16h (de Brasília), em Lusail, pelas quartas de final da Copa do Mundo.