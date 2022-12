Lionel Scaloni é o técnico da seleção argentina - FOTO: JUAN MABROMATA / AFP

Lionel Scaloni é o técnico da seleção argentinaFOTO: JUAN MABROMATA / AFP

Publicado 03/12/2022 20:43

O técnico Lionel Scaloni analisou a vitória da Argentina sobre a Austrália por 2 a 1, neste sábado, pelas oitavas de final da Copa do Mundo. O treinador disse que o confronto foi difícil e destacou que os Socceroos estavam fisicamente mais inteiros do que os argentinos. Além disso, ele ressaltou que a equipe fez correções no intervalo e que não merecia sofrer no fim.

"Estamos satisfeitos. O jogo de hoje foi muito difícil. Eles fizeram uma pressão muito sufocante, fisicamente estavam mais inteiros do que nós, mas o Léo (Messi) abriu o placar. Depois disso melhorámos, principalmente na segunda parte. No intervalo, corrigimos algumas coisas e a equipe não merecia sofrer naqueles minutos finais, porque tivemos chances de aumentar a diferença (no placar). No geral, penso que fizemos um jogo típico de Mundial e com todas as conotações que têm", analisou Scaloni.





Vale destacar que, com o placar de 2 a 0, o jogo estava controlado para a Albiceleste. No entanto, aos 32 minutos, a Austrália diminuiu, e a partida ganhou emoções. Os Socceroos, aliás, passaram perto do empate, mas a Argentina também desperdiçou boas chances de ampliar a vantagem.

"Não sei se o resultado foi curto, mas sinto que tivemos situações para não terminar assim. Se terminasse 2 a 0, não estava mau, mas o futebol tem dessas coisas. No fim, terminas pagando por isso. Eles entendem o que é o futebol: você tem que passar momentos. Tem momentos que você domina o jogo, momentos que você tem que ir para a guerra, pressionar, correr, tem que dar até a última gota de suor. Tem momentos que você tem que defender. Eu creio que, em todas as facetas do jogo, a equipe entende o que tem que fazer. Eles entendem como se poder jogar cada partida e isso é o mais importante que o grupo transmite", disse o técnico.

Outro tema da entrevista coletiva de Scaloni foi Di María. Por causa de um problema na perna esquerda, o atacante ficou no banco de reservas e não entrou na partida deste sábado.

"Esperemos que esteja (em condições de jogar). Hoje não estava em condições de jogar, não era necessário que mudasse. O ter no banco é sempre uma tentação. Mas estando em condições difíceis, parecia-me que não íamos fazer favor a ninguém, nem a ele nem à equipe. Espero que, com o passar dos dias, ele possa melhorar e ir para o jogo", explicou Scaloni.

Em tempo: agora, a Albiceleste gira a chave para as quartas de final da Copa do Mundo. A Argentina volta a campo na próxima sexta-feira, às 16h (de Brasília), para enfrentar a Holanda no Lusail Stadium.