Alex Telles sofreu uma lesão no joelho durante a partida contra Camarões e está fora da Copa do Mundo de 2022 - Issouf SANOGO / AFP

Alex Telles sofreu uma lesão no joelho durante a partida contra Camarões e está fora da Copa do Mundo de 2022Issouf SANOGO / AFP

Publicado 03/12/2022 19:57

Catar - O lateral-esquerdo Alex Telles se pronunciou pela primeira vez, neste sábado (3), depois da notícia do corte na Copa do Mundo de 2022. Após sair lesionado na partida contra o Camarões, na sexta-feira (2), o jogador realizou exames e foi diagnosticado com uma lesão no ligamento do joelho direito. Ele lamentou o sonho interrompido por causa da lesão.

"As trajetórias não são retas, elas têm curvas. Nem todos os momentos na vida são de alegria, mas o lado bom disso (e absolutamente sempre temos o contraponto à tristeza) é que após o choro, é a vez do sorriso. Eu sempre tive um sonho de criança, que era defender meu país numa Copa do Mundo", disse o jogador, que mantém esperança na conquista do hexa.

"Esse sonho, podem ter certeza, não terminou aqui. O meu sonho permanece dentro de cada companheiro que irá entrar em campo nas partidas até o fim do Mundial. Porque esse sonho nunca foi apenas meu, ele sempre foi um sonho de todos aqueles que amam o Brasil e vivem intensamente o futebol. Sigo de coração e como um torcedor a partir de agora", completou.

Alex Telles substituiu Alex Sandro nos minutos finais da vitória sobre a Suíça e foi titular na derrota diante de Camarões. Com o corte de Alex Telles e Alex Sandro ainda lesionado, o técnico Tite terá um problema para resolver antes da partida contra a Coreia do Sul, nesta segunda-feira (5), pelas oitavas de final. Por outro lado, Danilo e Neymar devem retornar ao time.

O Brasil enfrenta a Coreia do Sul, nesta segunda-feira, às 16h, no Estádio 974, pelas oitavas de final da Copa do Mundo de 2022. O vencedor do confronto enfrenta Japão ou Croácia, que se enfrentam no mesmo dia, às 12h, no Estádio Al Janoub, pelas quartas de final.

Confira a publicação de Alex Telles: