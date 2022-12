Argentina's forward #10 Lionel Messi celebrates after his team won the Qatar 2022 World Cup round of 16 football match between Argentina and Australia at the Ahmad Bin Ali Stadium in Al-Rayyan, west of Doha on December 3, 2022. FRANCK FIFE / AFP Odd ANDERSEN / AFP - FRANCK FIFE / AFP

Publicado 03/12/2022 17:59

Em uma noite histórica para Messi, a Argentina confirmou a vaga nas quartas da Copa do Mundo do Catar. Neste sábado, a Albiceleste venceu a Austrália por 2 a 1 no Ahmad Bin Ali Stadium, em partida válida pelas oitavas de final da competição. Messi e Julián Álvarez marcaram os gols da seleção argentina. Enzo Fernández (contra) descontou para os Socceroos.

Cabe destacar que, ao entrar em campo, Messi completou seu milésimo jogo como profissional. Além disso, ele ultrapassou Maradona em número de gols marcados em Copas do Mundo.

O adversário da Argentina nas quartas será a Holanda. As duas seleções se enfrentarão na próxima sexta-feira, às 16h (de Brasília), no Lusail Stadium.

O JOGO

Boa parte do primeiro tempo foi morno no Ahmad Bin Ali Stadium. Nos primeiros 20 minutos, a Argentina teve mais posse de bola, mas não tinha eficiência para quebrar as linhas de defesa da Austrália e criar oportunidades claras de gol. A seleção da Oceania, por sua vez, mostrava dificuldade para trocar passes e chegar até o campo de ataque - isso aconteceu, principalmente, porque a Albiceleste apertava a marcação e retomava a bola novamente.

Entre os 20 e 30 minutos da etapa inicial, o cenário mudou um pouco. A Austrália começou a tocar passes com tranquilidade, enquanto a Argentina adotou uma postura mais passiva. Neste momento, os australianos finalmente conseguiram chegar e até levantaram algumas bolas na área, mas nenhuma obrigou o goleiro Emiliano Matínez a trabalhar.

Foi aí que a genialidade de Messi apareceu para resolver. Aos 35 minutos, Mac Allister descolou bom passe para Otamendi, que estava dentro da área. O zagueiro, então, escorou para o camisa 10, que bateu de primeira e rasteiro, no canto direito do goleiro, sem chances de defesa para o goleiro Mat Ryan. Assim, vale destacar, Messi ultrapassou Maradona em número de gols marcados em Copas do Mundo (9).

Mesmo com a vantagem no placar e o jogo administrado, a Argentina não relaxou e ampliou aos 12 minutos da etapa complementar. Rodrigo De Paul pressionou Mat Ryan na saída de bola e forçou o erro do goleiro. O jovem Julián Álvarez, de apenas 22 anos, ficou com a sobra e finalizou para fazer o segundo da Albiceleste.

Com isso, o jogo até parecia controlado, mas a Austrália não desistiu e contou com um pouco de sorte para voltar ao jogo. Aos 32 minutos, Aziz Behich alçou bola na área e Otamendi apareceu para fazer o corte. A sobra ficou com Goodwin, que bateu de fora da área. A bola desviou em Enzo Fernández, matou o goleiro Emiliano Martínez do lance e entrou.



O gol deixou a partida quente, e a Austrália passou muito perto de aproveitar o momento para empatar. Aos 36 minutos, o lateral Behich fez fila na defesa argentina, invadiu a área, mas Lisandro Martínez apareceu de maneira providencial para travar o chute. O jogador dos Socceroos estava cara a cara com o goleiro da Albiceleste.

No último lance do jogo, os australianos ainda tiveram uma grande chance, mas não aproveitaram. Após cruzamento na área, Kuol recebeu livre na entrada da pequena área, virou o corpo para finalizar, mas Emiliano Martínez se agigantou e fez a defesa.