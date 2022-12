Luis Enrique deve permanecer no comando da Espanha para o ciclo da Copa do Mundo de 2026 - JAVIER SORIANO / AFP

Luis Enrique deve permanecer no comando da Espanha para o ciclo da Copa do Mundo de 2026JAVIER SORIANO / AFP

Publicado 03/12/2022 21:10

Catar - Com contrato até o fim da Copa do Mundo de 2022, o técnico Luis Enrique tem o futuro indefinido na seleção espanhola. Entretanto, a situação parece não ser um problema. O treinador é bem avaliado pela Real Federação Espanhola de Futebol e a tendência é que permaneça no comando da Fúria para o ciclo do Mundial de 2026.

Apesar dos elogios ao trabalho de Luis Enrique, o presidente da Real Federação Espanhola de Futebol, Luis Rubiales, revelou que só conversará sobre o futuro após a Copa do Mundo do Catar. O dirigente garante que está contente com o trabalho, mas deseja esperar o fim da participação no Mundial para ter uma análise completa.

"Estamos muito contentes com o trabalho dele, e ele com a gente. Mas falaremos disso depois da Copa do Mundo", disse o presidente Luis Rubiales durante a coletiva deste sábado (3).

O mandatário da Real Federação Espanhola de Futebol também fez uma análise das atuações da Fúria na Copa do Mundo de 2022. Luis Rubiales foi curto, mas destacou o volume de jogo da seleção e lamentou a pouca precisão da equipe contra Alemanha e Japão.

"Tivemos momentos fantásticos, criando muitas chances de gol e conseguindo alguns gols. Mas em outros momentos não conseguimos quando os nossos adversários ficaram mais atrás", afirmou.

A Espanha volta a campo na próxima terça-feira (6), contra Marrocos, às 12 (de Brasília), no estádio Cidade da Educação. Com a derrota sofrida diante do Japão na última rodada, a seleção espanhola se classificou para as oitavas de final em segundo lugar no Grupo E.