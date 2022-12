Argentina's forward #10 Lionel Messi reacts during the Qatar 2022 World Cup round of 16 football match between Argentina and Australia at the Ahmad Bin Ali Stadium in Al-Rayyan, west of Doha on December 3, 2022. Alfredo ESTRELLA / AFP - Alfredo ESTRELLA / AFP

Argentina's forward #10 Lionel Messi reacts during the Qatar 2022 World Cup round of 16 football match between Argentina and Australia at the Ahmad Bin Ali Stadium in Al-Rayyan, west of Doha on December 3, 2022. Alfredo ESTRELLA / AFPAlfredo ESTRELLA / AFP

Publicado 03/12/2022 19:09 | Atualizado 03/12/2022 19:14

Catar - A Argentina sofreu, mas está classificada para as quartas de final da Copa do Mundo de 2022. Eleito o melhor jogador da vitória sobre a Austrália por 2 a 1, neste sábado (3), em Al Rayyan, Lionel Messi viveu um dia histórico em sua carreira. Na sua milésima partida, marcou um gol e foi decisivo para a Albiceleste avançar de fase no Mundial.

Messi chegou no Catar com problemas no tornozelo e precisou superar as dores para ajudar a Argentina a se classificar após a derrota para a Arábia Saudita na estreia. O camisa 10, que foi decisivo em todos os jogos, deixou o campo exausto contra a Austrália. Após o jogo, o craque argentino admitiu o cansaço, mas exaltou a festa dos argentinos.

"Tivemos pouco tempo de descanso, mas conseguimos nos recuperar bem. Foi um jogo difícil. Estou feliz pela vitória e por dar um passo a mais (na Copa do Mundo). É impressionante a festa. Quando dizíamos que estávamos jogando a cada três dias, ao mesmo tempo queríamos estar aqui pelo que as pessoas estão transmitindo, pelo que isso significa", disse Messi.

A Argentina abriu 2 a 0 e parecia ter a classificação encaminhada. A Austrália, no entanto, diminuiu o placar e teve a última bola do jogo, mas o goleiro Emiliano Martínez evitou o empate. Messi analisou a atuação da equipe, destacou a defesa do companheiro e projetou o duelo contra a Holanda, na próxima sexta-feira (9), às 16h (de Brasília), pelas quartas de final.

"Era uma partida controlada. Acredito que podíamos ter matado o jogo. Apesar da última bola defendida pelo Dibu (Martínez), não sofremos muito. Foi uma partida muito física. Estou muito feliz pela vitória e por dar um passo a mais. Devemos seguir unidos. Teremos um desafio mais difícil pela frente", completou o camisa 10 da Argentina.