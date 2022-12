Neymar voltou a treinar no campo - Lucas Figueiredo/CBF

Publicado 03/12/2022 15:07

Catar - Após o baque com as perdas de Alex Telles e Gabriel Jesus para o restante da Copa do Mundo, a seleção brasileira teve uma boa notícia neste sábado. Após oito dias de tratamento no tornozelo direito, Neymar, enfim, voltou ao centro de treinamento e foi a campo no treino que marcou o início da preparação para pegar a Coreia do Sul, segunda-feira, às 16h (de Brasília), no Estádio 974, pelas oitavas de final.

Em vídeo divulgado pela CBF, o craque aparece sorridente durante a atividade. Nas imagens, o camisa 10 se aquece junto aos colegas no gramado, realiza uma atividade separada e aparece finalizando a gol. Ao fim, ele ainda brinca com o cinegrafista que registra o momento.

A presença de Neymar contra a Coreia do Sul ainda não está garantida. O atacante será acompanhado de perto pelos médicos e fisioterapeutas da Seleção nas 48 horas e o treino deste domingo será decisivo para confirmar se o atacante estará ou não em campo na segunda-feira.



Além de Neymar, Danilo e Alex Sandro também foram ao CT para a atividade deste sábado. O lateral-direito, em estágio mais avançado, participou da atividade junto ao restante do elenco. Já o camisa 6 não apareceu no vídeo da CBF e gera mais preocupação.