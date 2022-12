Messi é o capitão da seleção argentina - ANDREJ ISAKOVIC / AFP

Publicado 03/12/2022 14:57

A Argentina está escalada para enfrentar a Austrália no Ahmad Bin Ali Stadium, às 16h deste sábado, pelas oitavas de final da Copa do Mundo. A única mudança em relação ao jogo passado é a entrada de Papu Gómez no lugar de Di María, que sentiu problema no quadríceps.

Dessa forma, a Albiceleste vai a campo com: Emiliano Martínez; Molina, Cuti Romero, Otamendi e Acuña; De Paul, Enzo Fernández e Mac Allister; Pau Gómez, Julián Álvarez e Lionel Messi.

Vale lembrar que, quem avançar às quartas, enfrentará a Holanda, que derrotou os Estados Unidos mais cedo. O duelo acontecerá na próxima sexta-feira, às 16h (de Brasília), no Lusail Stadium.