Mbappé, à esquerda, ao lado de Griezmann, à direita, no treino da seleção francesaFOTO: FRANCK FIFE / AFP

Publicado 03/12/2022 15:22

Neste sábado, a seleção francesa finalizou a preparação para o jogo contra a Polônia, válido pelas oitavas de final da Copa do Mundo do Catar. Além de comandar o treino, o técnico Didier Deschamps definiu a escalação dos Bleus. De acordo com o jornal "L'Équipe", o treinador mandará a campo a mesma equipe que venceu a Dinamarca por 2 a 1 na fase de grupos do Mundial.

Assim, o zagueiro Koundé segue na lateral-direita, no lugar de Pavard. Além disso, Theo Hernández, que foi desfalque no treino de sexta-feira, participou da atividade de hoje e será titular.

A França vai a campo com: Lloris; Koundé, Varane, Upamecano e Theo Hernández; Tchouaméni, Rabiot e Griezmann; Dembélé, Mbappé e Giroud.

Em tempo: França e Polônia se enfrentarão neste domingo, às 12h (de Brasília), no Al Thumama Stadium. Quem avançar irá enfrentar Inglaterra ou Senegal nas quartas de final.